La Academia: Nelson regresa a la casa y cuenta lo que le pasó a Cesia y Mar.

La mañana de este martes, se dio a conocer que Rubí había dado positivo a COVID-19, por lo que de inmediato fue atendida por el personal médico, poniendo su salud como prioridad máxima.

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De igual manera, se reveló que varios alumnos habían sido trasladados al hospital al presentar una fuerte deshidratación, por lo que fueron atendidos de la mejor forma posible para salvaguardar su salud.

En la casa solamente se quedaron Mar y Cesia, quienes se llevaron una gran sorpresa la noche de este martes al ver el regreso de Nelson, quien ya fue dado de alta y está listo para preparar su siguiente presentación en el escenario de La Academia.

Nelson regresa a la casa de La Academia y cuenta todo lo que vivió.

A su regreso a la casa de La Academia, Nelson fue recibido por Cesia y Mar, a quienes les contó todo lo que vivió y cómo se sentía actualmente.

Nelson regresó con el mejor humor posible y de inmediato le habló a las cámaras para mandarles un mensaje a sus fans y a los millones de televidentes que siguen sus pasos en La Academia.

Buenas noches a la gente que nos está viendo, estamos vivos y bien. Mis comadres fueron bien resistentes que no tocaron el hospital. Cinco de nosotros fuimos al hospital, nos quedamos internados esta noche. Algunos estaban un poquito más complicados que otros, pero todos estamos bien, con muy buena atención, la verdad. Dependiendo de cómo se van recuperando, pues vamos saliendo, yo fui el primero...

Ayer salimos de acá y fuimos directo al hospital, gracias a la producción, porque la verdad, no es cualquier hospital, es el hospital. Nos hicieron varios exámenes de sangre... Yo me quería regresar ayer en la noche, pero el doctor nos vio y nos dijo que sería muy irresponsable que nos regresáramos ese día y que él no nos daba el alta

Nelson habló del estado de salud del resto de sus compañeros y sobre la atención que ha recibido nuestra querida Rubí.

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