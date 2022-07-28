La Academia: ¿Cómo está Rubí tras dar positivo a COVID-19?

El pasado martes se reveló que lamentablemente Rubí había dado positivo a COVID-19 dentro de La Academia, lo que de inmediato causó una alerta entre sus millones de fans, ya que la potosina es una de las alumnas más queridas.

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Tras darse a conocer que Rubí tiene coronavirus, de inmediato personal médico especializado la atendió para cuidar su salud y asegurar su pronta recuperación.

Además, varios alumnos tuvieron que ser trasladados al hospital por presentar un cuadro complicado de deshidratación, pero todo ya está bajo control, así lo han confirmado con el regreso de Andrés, Santiago y Eduardo.

Este miércoles Andrés, Santiago y Eduardo recibieron su alta médica tras estabilizarse y recuperarse del cuadro de deshidratación que sufrieron. Los chicos ya regresaron a la casa de La Academia con sus compañeros Mar, Cesia y Nelson. Es importante subrayar que tanto los alumnos como el plantel docente y equipo de producción se encuentran libres de Covid-19 tras recibir los resultados negativos de las pruebas PCR, las cuales se realizaron este pasado lunes 25 en el hospital

Este es el estado de salud de Rubí tras dar positivo a COVID-19.

Hablar de una alumna dedicada y entregada es sin duda Rubí, quien no ha logrado regresar a la casa de La Academia, pero su estado de salud se encuentra estable.

Sólo existe un caso positivo, el de Rubí, la joven potosina de 20 años, quien permanece aislada en un hotel de la Ciudad de México recibiendo los cuidados necesarios para su pronta recuperación. Su evolución se ha comunicado puntual y diariamente a sus padres

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