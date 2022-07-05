La Academia: Novia de Santiago exhibe con pruebas las mentiras de Isabela.

La Academia ha dado uno que otro romance a lo largo de esta temporada; sin embargo, uno de los más sonados es aquel conformado por Isabela y Santiago.

En su momento, los participantes confirmaron que tenían algo más que una simple amistad, pues ambos se dejaban ver muy cariñosos dentro de la casa.

Fue en la cabina POV de TikTok, donde Santiago reveló que él e Isabela se estaban dando un tiempo con sus respectivas parejas sentimentales.

Santiago se dio un tiempo con Sofía, mientras que Isabela también pausó su noviazgo con Henri. Lo anterior dio paso a todo tipo de especulaciones, incluyendo un supuesto amorío entre los participantes de La Academia.

La bomba explotó el pasado fin de semana, cuando Santiago reveló que su "romance" con Isabela fue planeado y parte de un show.

Por su parte, Isabela desmintió a Santiago y expresó que todo fue verdadero: realmente estaban iniciando un romance en La Academia.

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Novia de Santiago exhibe a Isabela

Luego de que Santiago recibió varias críticas y casi sale de La Academia por no acumular votos, Sofía rompió el silencio en su cuenta de Instagram.

La joven aseguró que Santiago e Isabela protagonizaron un romance planeado, pero Isabela no quiso revelar la verdad por miedo a ser criticada.

"Lo que Santiago e Isabela estuvieron haciendo fue completamente un show", escribió en sus redes sociales.

Además, Sofía compartió algunas capturas de pantalla con Henri, novio de Isabela. En las imágenes se puede ver que Henri estaba enterado del show planeado, pues Isabela se lo había confesado.

"Eligió meterse en el papel de víctima porque obviamente le dio miedo quedar expuesta. Está bien que Santiago acepte sus errores, pero no está bien que tenga que hacerlo cuando el plan fue de dos personas", dijo la novia de Santiago a través de Instagram.

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