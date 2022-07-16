La Academia: ¡Los alumnos necesitan de tu voto para grabar una canción!

La Academia no deja de sorprender a todos los alumnos, cuyo talento, esfuerzo y disciplina han sido clave para participar en una dinámica nunca antes vista en nuestro reality show.

Los participantes tendrán la oportunidad de componer su propia canción con la posibilidad de que sea grabada de manera profesional y sea lanzada a través de las plataformas digitales.

Solo un equipo ganará este reto, así que necesitan de tu voto para lanzar un tema musical de su autoría y que su talento sea escuchado por millones de personas.

Isabela, Cesia, Santiago, Zunio, Eduardo, Fernanda, Rubí, Nelson, Mar y Andrés están a punto de hacer uno de sus sueños más grandes una verdadera realidad.

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¿Cómo están conformados los equipos?

El primer equipo está conformado por Isabela, Cesia, Santiago y Zunio, quienes competirán con la balada Volví a Caer en La Academia.

Eduardo, Fernanda y Rubí sacarán su lado más sentimental, pues competirán con la canción Esta Soledad para que sea grabada con una producción única.

El tercer equipo está conformado por Nelson, Mar y Andrés, quienes comienzan a mostrar su lado más creativo y artístico para ganar con el tema Auxilio.

El adelanto de las canciones está en nuestra cuenta deTikTok de La Academia, donde podrás observar el esfuerzo de todos los alumnos para componer su tema musical.

AQUÍ PUEDES ESCUCHAR LAS CANCIONES DE LOS ACADÉMICOS

¡Solo una canción ganará! Así que vota por tu favorita cuanto antes, pues pronto se cerrarán las votaciones. Ingresa a nuestra cuenta de TikTok de La Academia para elegir tu tema favorito... ¡pues será grabado de manera profesional para ser lanzado a las plataformas digitales!

No te pierdas la próxima gala de La Academia, pues conoceremos a los eliminados de nuestro reality show y seremos testigos de presentaciones de primer nivel. #LaAcademia

La dinámica fue propuesta por el maestro Menny Carrasco, quien comentó lo siguiente para Azteca Digital: "Le echaron muchas ganas y me dio mucho gusto que les gustara la actividad. Espero que también haya la posibilidad de cantar la canción ganadora en una de las galas. Es la primera vez que se va a hacer algo así en La Academia desde que tengo memoria. Estoy seguro que la canción que lancemos a las plataformas se va a volver un trancazo", comentó.

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