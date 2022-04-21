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¡La Banda MS sigue acumulando éxitos internacionales!

La banda mexicana se presentó en el prestigioso y afamado festival de Coachella frente a una gran multitud que los aplaudió.

Por: Redacción Azteca UNO

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