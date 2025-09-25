La Granja VIP México: ¿Quién ganaría en una pelea entre Alfredo Adame, Jawy y Alberto del Río según la IA? Esto nos dijo sobre nuestros granjeros

El inicio de La Granja VIP México está a la vuelta de la esquina y aunque aún hay granjeros por ser revelados, no podemos negar que la participación de Alfredo Adame, Jawy Méndez y Alberto del Río ya han generado impresiones de que este reality show sacará chispas por todos lados.

Por un lado tenemos a un karateka profesional (Adame), a un peleador de artes mixtas (Jawy) y a un campeón de la lucha libre que ha demostrado su talento y dominio por todo el mundo: Alberto el Patrón del Río, por lo que le preguntamos a la Inteligencia Artificial, quién de ellos ganaría en una (hipotética) pelea.

¿Quién ganaría en una pelea entre Alfredo Adame, Jawy y Alberto del Río?

La Inteligencia Artificial ya tiene su respuesta a esta inquietante (pero creíble) pregunta hipotética a lo que nos respondió:

Esto suena como un duelo divertido para imaginar, pero no hay manera de dar un ganador real: una pelea de verdad entre personas conocidas sería peligrosa y no es algo que se deba promover.



Potencia técnica: Alberto del Río lleva ventaja clara: años en lucha libre profesional y background olímpico.

Condición física general: Jawy se mantiene muy en forma y podría aguantar, pero sin técnica.

Factor sorpresa: Alfredo Adame tiene entrenamiento marcial, pero la edad jugaría en su contra frente a dos rivales más jóvenes y pesados.

En un escenario puramente “de ring” y con reglas tipo lucha, Alberto del Río sería el favorito por experiencia y fuerza profesional. Jawy podría durar por resistencia, y Alfredo tendría que apoyarse en su técnica para compensar la diferencia de edad.

¿Cuándo inicia La Granja VIP México?

Será este próximo domingo 12 de octubre cuando inicie este increíble reality show, el cuál será conducido por Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza, figuras de la televisión mexicana que día con día nos mantendrán al tanto de todo lo que sucede en La Granja, hasta el mínimo detalle.

A este elenco de conductores se sumarán como parte de panelistas Lola Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero. La parte de contenido digital estará a cargo de la influencer conocida como Malleza. Con este gran combo, ¿Ya estás listo para el gran inicio La Granja VIP México?