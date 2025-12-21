EN VIVO: La Granja VIP GRAN FINAL del reality HOY 21 de diciembre. ¿Quién será el único y absoluto GANADOR?
No te pierdas en minuto a minuto de absolutamente todo lo que pasa esta noche en la gran final de La Granja VIP. ¿Estás listo para el gran desenlace?
Fue un domingo 12 de octubre cuando dio inicio el reality La Granja VIP, donde
16 celebridades
aceptaron el reto de aislarse del exterior para adentrarse a una aventura jamás vista en México, en la que tuvieron que convivir día a día entre ellos y cuidar todas las funciones de La Granja para hacerla funcional.
Han pasado 10 semanas en las que varios granjeros ya fueron eliminados y hoy solo quedan 5 de ellos, Kim Shantal, César Doroteo, Eleazar Gómez, La Bea y Alfredo Adame, quienes darán todo hasta el último instante para que alguno de ellos se posicione como absoluto GANADOR.
Recuerda que aún estás a tiempo para votar: ¿Puedo votar durante la gran final de HOY domingo 21 de diciembre o tengo que hacerlo antes de que inicie el programa?