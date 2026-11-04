La Granja VIP nominados: Ver EN VIVO y GRATIS La Asamblea de HOY, miércoles 4 de noviembre; transmisión online para descubrir qué Granjeros tienen más votos de nominación y quedan en riesgo de eliminación

Hoy, 4 de noviembre, se realizará La Asamblea de La Granja VIP, en la que los Granjeros se encargarán de nominarse entre ellos, logrando posicionar a uno más a la Tabla de Nominados, haciendo que entre Los Disfuncionales y La Resistencia las estrategias sean más intensas para asegurar su permanencia en el reality. Para que no te pierdas ningún detalle, te traemos la cobertura EN VIVO y Gratis de La Gala.

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¿Qué poder tiene el Huevo Dorado?

El Huevo Dorado no tiene un poder específico, ya que semana con semana cambia los beneficios. Un ejemplo claro, es que Mario "Mono" Osuna lo ganó la semana pasada, teniendo la posibilidad de posicionar a uno de los nominados directamente al Juego de Salvación, algo que podría ser contraproducente en ese momento, ya que los nominados eran de Los Disfuncionales, por lo que no pudo ayudar a sus aliados.

Por eso hay que esperar a que termine La Asamblea para poder descubrir al Granjero que tendrá el preciado poder, ya que el beneficio posiblemente cambie la estrategia de ambos bandos en La Granja VIP hoy, 4 de noviembre.