VIDEO| Manola Díez y Alfredo Adame se ABRAZAN tras decirse de todo en La Granja VIP, ¿amigos otra vez?
Las celebridades limaron asperezas luego de que el Miércoles de Asamblea se dieran duro y a la yugular
ESPECIAL/TV AZTECA
Manola Díez cumplió la promesa que le hizo a sus fans y abrazó a Alfredo Adame frente a las cámaras 24/7, uno de los momentos más esperados de La Granja VIP: ¡revive el video de esta increíble reconciliación que llega luego de una Asamblea donde llovieron los ataques!
La Granja VIP
Alfredo Adame
Manola Díez
Galerías y Notas Azteca UNO