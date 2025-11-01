inklusion logo Sitio accesible
VIDEO| Manola Díez y Alfredo Adame se ABRAZAN tras decirse de todo en La Granja VIP, ¿amigos otra vez?

Las celebridades limaron asperezas luego de que el Miércoles de Asamblea se dieran duro y a la yugular

La Granja VIP 24/7
ESPECIAL/TV AZTECA

Manola Díez cumplió la promesa que le hizo a sus fans y abrazó a Alfredo Adame frente a las cámaras 24/7, uno de los momentos más esperados de La Granja VIP: ¡revive el video de esta increíble reconciliación que llega luego de una Asamblea donde llovieron los ataques!

