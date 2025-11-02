Adal Ramones llega a La Granja VIP con importante ANUNCIO: ¿qué pasó con los votos de Manola Díez?

De una forma totalmente inédita, Adal Ramones se hizo presente en La Granja VIP con una grabación que sorprendió a todos los granjeros y que, de paso, le puso "sal a la herida" a la doble nominación de la competencia que afectó a Omahi y a Kike Mayagoitia , ¿pero cuál fue el anuncio del conductor que por cierto involucró directamente a Manola Díez?

¿Cuál fue el anuncio de Adal Ramones en La Granja VIP este sábado?

Los granjeros se sorprendieron mucho con el canto del gallo que les pidió que se reunieran en la sala para recibir un anuncio: el impacto llegó a su nivel máximo cuando en la pantalla se hizo presente... ¡Adal Ramones! para aclarar qué pasará con todos los votos que Manola Díez recibió mientras estuvo nominada.

"No estoy en vivo, no es horario. Me conecto para dar una información que ayer no se pudo por falta de tiempo: ayer se alargó ese momento de la Traición. Sergio, respetamos tu decisión pero tenían que subir los dos al cuadro de nominados, el dato que no se dio es el siguiente: Kike, Omahi, al salir Manola los votos que ella tenía hasta este momento se repartirán mitad y mitad", aclaró.

"Recuerden, no empiezan de cero, pero se dividen 50 y 50 por ciento los votos que tenía hasta este momento Manola, les mando un gran abrazo y me desconecto", se despidió Adal... ¡momentos después las celebridades recibieron otro anuncio agradable, este sábado habrá función de cine para el relax!

¿Por qué Omahi no quiere los votos de su fandom?

En medio de todo el revuelo que generó el anuncio de Adal Ramones, Omahi fue contundente al aceptar que él no quiere pedir votos porque considera que sus circunstancias de su nominación fueron injustas.

"Tenemos 3 días de desventaja, fue una nominación injusta, no voy a pedir votos por mí, la gente que me puede apoyar no se merece esto... si me nominaban como debe ser, claro que pedía votos", consideró.

Como ves, la doble nominación de La Granja VIP todavía genera asperezas entre las celebridades en la noche de este sábado... ¿el ambiente incómodo se extenderá hasta la Gala de Eliminación de este domingo?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: