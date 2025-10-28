Confundió el enjuague con mezcal, probó bocadillos y ¡hasta lloró! La primera noche de La Bea en la Habitación del Capataz

Luego de ganar el rol de La Capataz para la tercera semana en La Granja VIP, así vivió La Bea su primera noche en la habitación más codiciada. Probó algunos bocadillos, revisó todo lo que había y hasta se tomó un momento para llorar a solas, al recordar a las personas que extraña. Además, nos presentó su sombrero de la suerte, herencia de su abuelo.