Azteca UNO
Video

Teo acusa a Eleazar de NO ayudarle en las tareas de La Granja VIP. ¿Todos le han dado la espalda?

Teo le dijo a los demás granjeros que Eleazar ha ayudado en lo mínimo en los quehaceres de La Granja VIP.

La Granja VIP 24/7
César Doroteo
