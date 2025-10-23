“Todavía se hace el indignado": Kim Shantal responde a acusaciones de Eleazar Gómez

La nominación de Sandra Itzel en la Asamblea de ayer por parte de Eleazar Gómez sigue generando reacciones entre todos los granjeros, pero especialmente, entre los miembros de la alianza a la que pertenecía el actor.

En palabras de Sandra Itzel, durante una conversación entre ‘El Patrón’ Alberto del Río y Eleazar Gómez, el primer nominado de la semana dijo que no estaba dispuesto a hablar con la cantante para enmendar la situación, lo que propició que la influencer afirmara que “todavía se hace el indignado”.

Además, apuntó que Gómez había dicho que se siente mal por la nominación de Itzel, pero sobre todo por Fabiola Campomanes porque “Kim había inventado todo”, lo que generó una reacción de molestia por parte de Shantal.

Ambas celebridades coincidieron en que es una persona que no se responsabiliza de sus acciones y que intenta justificarse con la idea de que el reality show se trata de un “juego”.

Uno de los aspectos más destacados de la conversación fue la mención de la primera eliminada de La Granja VIP, Carolina Ross, pues recordaron la nominación de la cantante a manos de Eleazar, lo que propició que Kim lo calificara como una persona “vengativa”.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que sacará a un granjero del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

