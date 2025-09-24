¡Un nuevo ‘granjero’! Tendremos revelación de La Granja VIP este viernes; ¿quién se especula que puede ser en redes sociales?

Cada vez falta menos para el estreno de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que se transmitirá a partir del próximo 12 de octubre, sin embargo, no todos los participantes han sido revelados, lo que ha provocado que usuarios de redes sociales especulen sobre quién será el siguiente ‘granjero’ o ‘granjera’ que será anunciado.

Hasta el momento, los participantes confirmados son: César Doroteo (influencer), Alberto del Río (luchador), Sandra Itzel (actriz), Jawy Méndez (influencer), Kim Shantal (influencer) y Alfredo Adame (actor). El anuncio de quién es el próximo ‘granjero’ o ‘granjera’ llegará el viernes 26 de septiembre durante la transmisión del matutino Venga La Alegría.

Ante un cast tan variado, un grupo de cibernautas han apuntado a que se trata del exfinalista de MasterChef Celebrity, Carlos Quirarte, mientras que algunos otros sostienen que la exmodelo y cantante Sabrina Sabrok podría llegar a la televisora del Ajusco. No obstante, otro nombre que se ha hecho presente en las supuestas listas de los participantes de La Granja VIP es el de Enrique Mayagoitia, conductor de Venga La Alegría.

Este es el participante de La Granja VIP favorito de los conductores de TV Azteca

Pese a que aún faltan un par de semanas para el arranque del reality, personalidades clave de la televisora han reconocido que ya tienen a su favorito. Tal es el caso de Antonio Rosique, quien es reconocido como la Máxima Autoridad en Exatlón México, y El Capi Pérez, conductor de La Resolana.

“Hemos tenido grandes figuras aquí, pero nadie más grande que Alberto del Río. Te lo digo aquí, la Máxima Autoridad del Exatlón tiene candidato para ganar La Granja VIP. Mi candidato, escúchalo bien Christian Martinoli y Dr. García, mi candidato tiene cinturones, títulos, trofeos y medallas: Alberto del Río, ‘El Patrón’”, externó Rosique ante el luchador durante su revelación. Por su parte, El Capi coincidió con el conductor del reality deportivo, pues aseguró que ‘su gallo’ es el luchador.

