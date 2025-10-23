“Vamos a limpiar la basura": Manola Díez reveló cómo Alfredo Adame le pidió nominar a Fabiola

Las tensiones en La Granja VIP siguen creciendo y las alianzas parecen desmoronarse con cada Asamblea. Esta vez, Manola Díez confesó que Alfredo Adame intentó convencerla a último minuto de votar en contra de Fabiola Campomanes, para lo que utilizó una frase que ha generado gran controversia entre los seguidores del reality: “Vamos a limpiar la basura”.

¿Qué le pidió Alfredo Adame a Manola antes de la Asamblea?

Durante una conversación con Lola Cortés, Manola relató que, momentos antes de iniciar la votación, Adame se acercó para pedirle que cambiara su voto y nominara a Fabiola. Según su versión, el argumento de Alfredo era “estratégico”, ya que buscaba proteger a Sandra Itzel de ser nominada, al redirigir los votos hacia Campomanes.

Manola explicó que la propuesta le pareció fuera de lugar porque no tenía motivos personales para votar contra Fabiola y, además, le incomodó que se hiciera un cambio de estrategia tan cerca de la Asamblea y que no implicaba salvar a la persona con la que sí tenía una alianza: Adame. Dijo sentirse confundida, pues no entendía por qué Alfredo usó ese tipo de lenguaje y menos en una situación tan delicada.

¿Por qué Manola se negó a votar contra Fabiola Campomanes?

A pesar de la presión del momento, Manola decidió mantenerse firme y no seguir la instrucción de Adame. Confesó que aprecia a Fabiola y que no quería participar en una jugada de último momento que podría malinterpretarse como traición.

Sin embargo, su decisión no fue bien recibida. Según contó, tanto Fabiola como Adame terminaron molestos con ella, uno por sentirse traicionado y la otra por no entender lo que realmente ocurrió. Manola expresó sentirse triste y cansada de las tensiones dentro de La Granja VIP, pues asegura que no disfruta de los conflictos y que prefiere actuar desde la honestidad.

Su revelación deja ver que los juegos de estrategia dentro del reality se vuelven cada vez más personales, y que cualquier movimiento —o incluso una simple negativa— puede alterar por completo las relaciones entre los granjeros. En La Granja VIP, la confianza parece ser el recurso más escaso.

Puedes enterarte de lo que pasa en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y en la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.