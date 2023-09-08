La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este viernes 8 de septiembre?

La segunda semana de competencia dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ha estado llena de muchas sorpresas, polémica y rivalidades que han tomado forma en el reality.

Sin duda, la llegada de Gala Montes fue un momento clave, ya que entró con el pie derecho para apoyar a sus compañeros, pero no ha tenido la mejor química con Anahí, lo que ha incrementado la tensión en el equipo verde.

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¿Quién ganó el juego por la salvación en La Isla: Desafío en Turquía?

Ayer vivimos uno de los enfrentamientos más cerrados en La Isla: Desafío en Turquía, donde Los Desconocidos lograron imponerse en el marcador, luego de que su primer punto fue anulado por un error.

Por el lado contrario, Los Rebeldes tendrán que mandar a uno de sus integrantes a defender su lugar en La Isla: Desafío en Turquía, mientras que Los Intensos, van a tener que enviar a dos desafiantes.

¿Quién es el segundo eliminado de La Isla: Desafío en Turquía?

Nada se encuentra definido hasta el momento, pero en la noche de votaciones todo puede cambiar y las estrategias van a salir a luz, aunque varios elementos tienen la posibilidad de votar dos veces, cada decisión que tomen, podría tener consecuencias la siguiente semana.

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Todas las acciones y polémicas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, tienen consecuencias, eso lo pudo comprobar Anahí, quien tuvo todos los votos de su equipo en contra.

Por el lado de Los Intensos, el duelo que se venía calentando en la semana llegó, Brenda Zambrano y Julieta, fueron las elegidas para ir a la última batalla.

Cada una de las sentenciadas, tuvieron la oportunidad de ser acompañadas por un compañero, en el caso de Anahí fue Julio Camejo, por el lado de Brenda fue Gualy y César hizo lo propio con Julieta.

Al final, las cosas no salieron bien para Anahí, quien se convirtió en la segunda desterrada de La Isla: Desafío en Turquía.

¿Cuándo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas, donde los desafiantes van a definir a los que van a poner en juego su lugar.

