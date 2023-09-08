Estamos llegando al final de la segunda semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes han tenido que soportar todo tipo de situaciones extremas y pruebas que los han llevado a sus límites.

Todas las situaciones que han enfrentado los desafiantes, los han llevado a tener muchos problemas entre ellos, por lo que las polémicas se han comenzado a hacer presentes.

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¿Quién ganó el juego de la salvación?

En un duelo bastante cerrado, Los Desconocidos lograron imponerse en el juego de la salvación, por lo que sus integrantes están a salvo una semana más en La Isla: Desafío en Turquía.

Por otro lado, Julieta de Los Intensos, no está nada contenta con la estrategia que sus compañeros tienen, ya que siente que no la valoran, pues asegura que es una de las mejores del grupo.

La verdad no tengo idea, pero es muy complicado estar, ustedes han visto mis capacidades, la verdad soy de las más fuertes y de las más hábiles; sin embargo, siento que mi equipo no me valora, si ellos creen que vinieron aquí a jugar a la amistad y a la comidita, y hacer alianzas como amigos, pues que luchen juntos

Las palabras de Julieta, fueron respaldadas por Anahí, quien aseguró estar en las mismas condiciones en su equipo.

Te entiendo Julieta, pero les vas a dar el gusto, yo me siento en ese mismo lugar, pero tienes que luchar hasta el final, no puedes darle el gusto a nadie, aunque te apartes, aunque te sientes mal, aunque te apachurres, yo te veo como una mujer fuerte, agarra fuerza y no tires la toalla, no la tires, no te vayas arrepentir

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Al momento de dar su opinión, Gala Montes tuvo el atrevimiento de alzar la voz y mandarle un mensaje, mismo que no tomó muy bien Anahí.

Tú sí tírala