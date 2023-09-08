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FOTOS | Desafiante perdió la batalla y fue desterrada de La Isla

Desafiantes del equipo Verde y Naranja jugaron por el Honor, se encontraron en el segundo juicio de La Isla y finalmente lucharon en la última batalla.

Por: Cinthia Aguilar

La Isla Desafío en Turquía programa 10
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8 SEP 2023 LA ISLA 2023 LUKINI EPISODIO 10 GALERÍA
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