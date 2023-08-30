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FOTOS | Revive los emocionantes juegos del Poder y Castigo en La Isla

¿Te perdiste el tercer programa de La Isla? Revive todos los detalles de los juegos por los Brazaletes de Poder y por el Castigo en esta galería exclusiva.

Por: Cinthia Aguilar

La Isla 2023 programa del 30 de agosto juego por el Poder y por el Castigo
La Isla 2023 programa del 30 de agosto juego por el Poder y por el Castigo
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