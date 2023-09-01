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FOTOS | Emociones al límite en el juego de Salvación de La Isla

¿Te perdiste los emocionantes retos de La Isla? Da un vistazo a lo que sucedió en el juego de Salvación y Resiliencia con nuestras exclusivas fotos.

Por: Cinthia Aguilar

La Isla juego de Salvación y Resiliencia 30 agosto 2023
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