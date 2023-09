La Nota de Oro: Jeni de la Vega se convirtió en la primera eliminada

¿Qué dijo Jeni de la Vega?

Al final, Jeni de la Vega, agradeció el apoyo: “Muchísimas gracias a ustedes. Me divertí muchísimo, yo sé que no soy cantante, hay mucho talento en este concurso, muchísima gente que estimo mucho. Me divertí muchísimo y creo que a eso se viene, a divertirse, a pasarla bien”.