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La comedia fue el password principal en La Palabra Secreta.
La Palabra Secreta se puso muy divetida porque hubo mucha diversión en medio de incertidumbre, claves y mucha suerte. También hubo reencuentros amistosos.
Hubo mucha emoción en La Palabra Secreta porque había dos sueños grandiosos por cumplir. Solo un participante logró llevarse el suficiente dinero para materializar su más grande deseo, pero todos pasamos una noche mágica.