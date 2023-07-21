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La Palabra Secreta brilló con inteligencia y mucha comedia
¡En La Palabra Secreta hubo celebridades de lujo! Daniel Bisogno y Pedro Sola nos regalaron un programa lleno de risas y mucha diversión. ¡Fue único!
En La Palabra Secreta hubo retos verbales y de escucha importantes. Además, los participantes tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para concentrarse porque las celebridades reían y bromeaban en todo momento. Estuvo muy divertido.