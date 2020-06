Episodio 10: Los vamos a extrañar. | La Resolana Sin Censura con El Capi ft. Fran Hevia, Fer Gay & Iyaro.

Todo por servir, se acaba. Definitivamente tenemos a los fans más chingones del Universo. No se preocupen, no es el último, pero estamos ensayando para no llorar cuando se nos acaben los capítulos. Los amamos, morros.