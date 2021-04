Episodio 45: ¿Cómo está tu chiquito? 👶🏻 | La Resolana Sin Censura ft. Leyendas Legendarias

Hace como 40 episodios dijimos “a ver si pronto hacemos un episodio presencial”. No se ha podido, pero no aguantábamos las ganas de echar la fiesta con Badía, Lolo y Borre. No se pierdan este episodio de #LaResolanaSinCensura con Leyendas Legendarias.