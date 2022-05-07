La única salida es hacia arriba. | Detrás de Cámaras

Patricia está muy preocupada por su amiga Sandra. Sandra es una adicta a las sustancias y está perdiendo el sentido de su vida. Patricia la conoció cuando trabajaba y desde ese momento pudo notar que ella tenía problemas de adicciones. Pensando que la protegía, metió a Sandra en la prostitución, pensando que iba a estar más segura con clientes que estando en la calle.

Sandra, en su realidad, llegó hasta un "punto rojo" y ahí fue atacada por un grupo de mujeres. Ella resultó muy lastimada. Envió una serie de fotografías para demostrar todo lo que le hicieron. Ella ingresó al panel del programa para contar algunas de sus experiencias que ha tenido estando bajo el efecto del acohol y de otras sustancias. Ella no quiere que le quiten a sus hijos y sabe que está mal. Además, confesó que ha intentado quitarse la vida. Tampoco puede recordar muchas veces lo que hizo por culpa del alcohol.

Rosa es la responsable del hijo de Sandra. Ella llegó reclamando que Sandra no hace absolutamente nada por ver a su hijo. Además, asegura que ella siempre llega con las manos vacías a pesar de recibir una pensión. Sandra tiene 2 hijos, pero una de ellas abandonó la casa en la que vivía con Rosa.

Everett es el hijo de Sandra. Él también estuvo en el programa. Everett está muy preocupado por Sandra e insiste en que necesita ayuda. También aseguró que Margarita y Sandra lo han cuidado y han estado con él cuando más lo ha necesitado. Pero él también pudo abrir su corazón y pedirle a su madre que se dejé ayudar.

Sandra finalmente tomó una decisión que podría cambiar su vida, y a pesar de que tuvo miedo, estuvo determinada a recuperar a sus hijos y su vida.

