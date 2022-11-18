La Vicenta estará presente en el Corona Capital 2022

Con 11 ediciones en la CDMX y 3 en Guadalajara se ha posicionado como uno de los eventos más importantes a nivel mundial, trayendo consigo 3 días de música con grandes exponentes en donde destacamos a Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Lil Nas, Miley Cyrus, My Chemical Romance, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, entre otros.

Escucha a tu cantante o banda favorita mientras disfrutas de los deliciosos platillos que La Vicenta te ofrece, reconocidos por ser los expertos en la parrilla. Dicha marca pertenece al consorcio restaurantero número uno de México: Grupo Anderson’s, garantizando que tu experiencia en el Corona Capital sea divertida y deliciosa.

Podrás disfrutar de sus tres increíbles hamburguesas creadas para todo tipo de paladar. Si eres amante del queso seguro querrás probar su Hamburguesa Mac & Cheese y para aquellos buenos mexicanos les recomendamos su hamburguesa de chilaquiles “La Vicenta”, pero si buscas algo más tradicional su Hamburguesa Clásica es para ti.

Si eres de antojos sus Papas Locas con carne asada, queso cheddar, chiles jalapeños y crema ácida te fascinarán o si prefieres algo dulce en medio del concierto su Galleta con triple chocolate te deleitará.

Así que ya lo sabes si planeas asistir al Corona Capital vete ALV (a la Vicenta, obvio) y no olvides seguirlos en sus redes sociales.

https://lavicenta.com.mx/?utm_source=prensa&utm_medium=referral&utm_campaign=prensa_vicenta

