FOTOS | Así vivimos el último programa de batallas de La Voz.

Los coaches tomaron sus últimas decisiones en las batallas y ahora sus equipos están completos para iniciar la siguiente etapa.

El escenario de La Voz se estremeció en el último programa de batallas, pues los participantes pusieron todo el corazón para convencer a sus coachs de elegirlos.

María José, Edith Márquez, Miguel Bosé y Jesús Navarro se llevaron grandes sorpresas con las participaciones de sus pupilos y aunque ellos hubieran querido quedarse con todos tuvieron que dejar ir a grandes voces.

Alejandra Desimone y Arantza del equipo Jesús Navarro fueron las primeras en pisar el escenario y dejar sorprendidos a los coaches con su interpretación del tema “Lo que son las cosas”, batalla que Arantza ganó.

El primero robo se dio en la batalla entre Channa y Ricardo Bonilloa, quienes cantaron “We don’t talk anymore”, ganándose el aplauso de los coaches, y aunque Jesús se quedó con Channa, Edith Márquez no dejó pasar la oportunidad de llevarse la voz de Ricardo a su equipo.

Una de las batallas que dejó con la boca abierta a nuestros coaches fue la que se dio entre Emilio el de la Lengua Encendida y Caozz del equipo Miguel Bosé, pues sus interpretación de la canción “Sign of the times” fue muy precisa y llena de sentimiento. Sin duda el coach se puso solito en aprietos, pero sabía que al que no eligiera, alguno de sus compañeros, en este caso Maríoa José, se lo robaría.

Otro de los momentos más sublimes de la noche sucedió cuando Edith Márquez y Miguel Bosé subieron al escenario de La Voz para cantar el tema “Olvídame tú", canción del mismo Bosé. Ambos se entregaron por completo y hubo una gran complicidad entre ambos, provocando miles de sensaciones en el público.

¿Cómo quedaron los equipos de Las Batallas?

Nuestros coaches tuvieron que dejar ir varias voces para quedarse con las 10 mejores para completar su equipo previo a la siguiente etapa de La Voz.

María José: Melina, Ales Soto, LHEO, Arturo de la Fuente, Lalo Fierros, Iván Tacher, Alan Ruíz, Amadeus Tijerina, Dayma Diamante y Caozz.

Edith Márquez: Dugali, Aly Castellón, Carolina Vélez, Salvador Arreola, Azucena del Toro, Sherlyn Sánchez, Fátima Aragón Botello, María de Souza, Las Valencia y Ricardo Bonilla.

Miguel Bosé: Mike Soto, Carmen Malaouf, Vida, Enero, Edeer Velásquez, Kike Aristi, Brenda Santabalbina, Emilio el de la Lengua Encendida, Gloria y Yoselin Marisol.

Jesús Navarro: Ela, Rosy Vargas, Sumiko, Lizzette Montserrat, Carolina Núñez, Jahaziel Meza, Oscar Romo, Arantza, Channa y Mónica.

