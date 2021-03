La Voz Kids: El tercer día de audiciones nos llenó de energía y entusiasmo con el talento de los más pequeñitos.

El tercer día de audiciones de La Voz Kids comenzó con el talento, energía y entusiasmo de las voces más pequeñitas de todo México. Camilo, Mau & Ricky, Belinda y María José se prepararon para una noche inolvidable y repleta de magia.

El escenario del reality show se engalanó con la presencia de Alexis Rodriguez, quien se unió al equipo de María José tras interpretar el tema Decídete.

La noche continuó con Camila RM, quien cautivó a millones de televidentes en casa tras interpretar El Amor Coloca. La tapatía se unió al Team Camilo para continuar brillando a lo largo de esta aventura.

Nuestros queridos coaches no se pudieron resistir ante la impecable voz de Carlos Gael, quien enamoró a los televidentes con la canción Still Loving You. El potosino se unió al equipo de Belinda, quien quedó sorprendida y cautivada hasta las lágrimas con su presentación.

Sin duda, la sorpresa de la noche corrió a cargo de Alexandra Marie, ya que nos hizo vibrar con el éxito Cómo Mirarte. La pequeñita se unió a las filas de Mau & Ricky para seguir aprendiendo junto a este famoso dúo musical.

Belinda vivió una espectacular noche, ya que unió a sus filas al pequeñito Randy Ortiz, quien enamoró a medio mundo con el tema de música regional mexicana Mi Enemigo el Amor.

Randy Ortíz viajó desde Chihuahua para cumplir su sueño en el escenario de La Voz, su interpretación fue perfecta.

Johan Herrera hizo girar la silla de nuestra querida Josa con el tema Perdóname. El pequeñito se unió al equipo de María José con la promesa de acabar con sus nervios en el escenario.

El momento mágico de la noche llegó con Camilo, pues nos puso a bailar con su tema Favorito, mismo que estuvo dedicado a su esposa Eva Luna. El colombiano nos regaló una de las interpretaciones más alucinantes de la noche.

Tati Pascual hizo girar la silla de todos nuestros coaches tras cantar Una Mañana. La menor eligió al dúo Mau & Ricky para emprender una maravillosa estadía en La Voz Kids.

Óscar Patricio nos puso a bailar con La Bamba. Y es que, el pequeñito guanajuatense se unió al equipo de Camilo en medio de las lágrimas y un emotivo momento que también nos dejó al borde del llanto.

Y para cerrar la noche llegó la pequeñita Romina Go, quien se unió al ‘Team Belinda’ tras cantar con su potente voz la canción Besos de Ceniza. La concursante llegó dispuesta a cumplir sus más grandes sueños en el escenario de La Voz Kids 2021.

