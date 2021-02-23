Belinda tomará una silla en la versión de La Voz Kids para encontrar las mejores voces del país.

El inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz.

Belinda será coach de un equipo, con el que buscará recopilar las mejores voces y prepararlas noche tras noche para avanzar a las siguientes etapas.

“La princesa del pop latino” es cantante, actriz, compositora, modelo y presentadora de nacionalidad española, naturalizada mexicana. Nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España.

Durante su primera década en la industria pop mexicana, Belinda se convirtió en una de las figuras más importantes de la música pop latina lo que la llevó a ser considerada “La princesa del pop latino”.

Canciones como “Boba Niña Nice” y "Ángel” se convirtieron en éxitos internacionales. En esa época colaboró con el grupo Moderatto para el tema “Muriendo Lento”.

Belinda además de cantar se ha destacado en componer varias de sus canciones, empezando en su álbum debut, en donde compuso completamente la canción “Be Free”, y además participó en la adaptación del resto de las canciones, siguiendo con “Utopía” donde fue compositora de todas las canciones, y para terminar con “Carpe Diem”, en donde se acreditó como escritora y co-escritora de los temas, en donde se incluye “Sal de mi piel”.

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