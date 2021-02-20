Camilo, el artista del momento que tomará una silla en La Voz Kids para compartir su talento y encontrar a las mejores voces de México.

La cuenta regresiva ha iniciado, el lunes 22 de marzo el cantautor colombiano llegará a La Voz Kids a trabajar con niños que buscan seguir sus pasos en el mundo de la música. Este proyecto se sumará a su larga lista de éxitos, pues a pesar de ser muy joven, con sus canciones ha conquistado al público de todas las edades.

Camilo se ha caracterizado por escribir e interpretar temas que hablan de la vida cotidiana, siempre con un estilo alegre, fresco y relajado. Con su música ha ganado importantes premios a nivel internacional como el Grammy Latino.

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Camilo Echeverry Correa nació en Medellín, Colombia, el 14 de marzo de 1994. Sus primeros pasos en la música fueron a los 12 años, cuando audicionó junto a su hermana en un programa de talentos. Inició su carrera en 2008 y hasta la fecha sigue cosechando triunfos.

Ha escrito temas para otros cantantes como Becky G y Natti Natasha. Y ha hecho colaboraciones con figuras como Pedro Capó, Manuel Turizo y el dúo Mau y Ricky, quienes también serán coaches de La Voz Kids.

En 2020 grabó la canción “Amén” junto a Evaluna, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, tema que tiene más de 127 millones de vistas en YouTube hasta el 19 de febrero de 2021.

En enero de 2021 lazó “Ropa Cara”, sencillo que ha alcanzado más de 112 millones de vistas en menos de un mes. Y los triunfos siguen para Camilo, pues recientemente fue galardonado con 5 premios.

Con su carisma y talento, Camilo se ha convertido en un ícono del género urbano y en un "boom" de las redes sociales. Además de ser un gran ejemplo para la juventud, sin duda Camilo será una importante guía para los chicos que se pondrán en sus manos en el mejor reality show de talento infantil, La Voz Kids, ¡no te lo pierdas, por Azteca UNO!

