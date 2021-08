La Voz: Moenia, Río Roma y Ana Torroja amenizaron la semifinal del reality.

La semifinal de La Voz 2021 dejó al descubierto el talento de poderosos participantes dispuestos a llegar a la Gran Final.

Moenia hizo gala de su inigualable estilo musical en La Voz.

Jesús Navarro presentó a sus tres semifinalistas en un momento que emocionó a millones de televidentes en casa. Ela interpretó Nunca voy a olvidarte, Arantza brilló al ritmo de Un-brake my heart y Sumiko cerró con Beautiful.

El vocalista de Reik se quedó con las voces de Arantza y Sumiko para batirse en el último episodio de La Voz 2021.

Edith Márquez presentó a sus talentosos participantes dispuestos a ganar un pase dorado a la recta final. Sherlyn Sánchez puso sentimentalismo con Besos y copas, mientras que el dueto Dugali nos puso a bailar con De vuelta pa´ la vuelta, además Azucena se colocó como la favorita al ritmo de Habla el corazón.

La querida coach se quedó con las voces de Sherlyn Sánchez y Azucena, quienes no contuvieron el llanto.

Miguel Bosé llegó dispuesto a coronarse como campeón, ya que Kike cautivó con su poderoso voz al ritmo de I do it for you, Edeer enamoró a todos con A gritos de esperanza y Vida regaló una inigualable presentación al ritmo de Something.

El español eligió el talento de Vida y Kike para vencer a sus contrincantes.

María José puso a competir a su equipo para quedarse con solo dos participantes rumbo a la Gran Final. Melina deslumbró a todo México con Va todo al ganador, Ale Soto con Rehab y Arturo de la Fuente con Sola otra vez.

La bellísima Josa no dudó en quedarse con los cantantes Arturo de la Fuente y Ale Soto.

Río Roma llena de romanticismo el escenario de La Voz.

La semifinal de La Voz 2021 regaló presentaciones musicales de primer nivel

La noche se amenizó con el estremecedor sonido de Moenia, banda de rock que nos puso la piel chinita con la canción ¿En qué momento?

Además, el romanticismo llegó al escenario con el querido dueto Río Roma, quienes cantaron tres de sus temas musicales. Los éxitos Contigo, No lo beses y Tú eres mi amor sonaron fuerte en el reality show más popular del momento.

Ana Torroja puso a cantar a todo México con uno de sus temas más icónicos. La española brilló de pies acabeza con la canción Me cuesta tanto, tema que cautivó a los televidentes.

Ana Torroja ilumina el escenario cantando Me cuesta tanto olvidarte.

