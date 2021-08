La Voz: Sherlyn se convierte en la absoluta ganadora del reality show.

La Gran Final de La Voz 2021 dejó ver el talento de todos los participantes, quienes subieron al escenario para regalar una última presentación.

La noche empezó con nuestra querida coach María José, Ale Soto y Arturo de la Fuente, quienes interpretaron Stand by me en un momento único en la televisión mexicana.

Para pelear por su estadía, Ale interpretó No tengo nada y Arturo se lució con When a man loves a woman. Nuestra querida Josa eligió a Arturo como su absoluto finalista.

La fuerza del Team Miguel Bosé también se hizo presente en el último episodio de nuestro reality show. Nuestro querido coach fundió su voz con Vida y Kike Aristi para interpretar Los chicos no lloran.

Kike peleó su pase a la final con el éxito Ángel, mientras que Vida defendió su lugar con Quédate Conmigo. Miguel Bosé decidió avanzar con el talento de Kike rumbo a la Gran Final.

Edith Márquez inundó de poder femenino el escenario de La Voz 2021, ya que subió al escenario para cantar Dejémoslo así junto a Sherlyn y Azucena.

Posteriormente, Azucena brilló sola en el escenario con la canción Como sufro, mientras que Sherlyn se defendió con El Toro. Nuestra querida coach Edith Márquez eligió a Sherlyn como su finalista.

La frescura de Jesús Navarro se hizo presente en una de las temporadas más cardíacas de La Voz 2021. El vocalista de Reik, Suimiko y Arantza unieron sus voces para deslumbrar con la canción Adicto a ti.

Sumiko dejó el corazón en esta temporada con el éxito The power of love, mientras que Arantza cautivó a México con And I´m telling you. El querido Jesús Navarro se quedó con la poderosa voz de Arantza.

Arturo, Kike, Sherlyn y Arantza subieron al escenario para cantar el tema de su audición. Millones de televidentes votaron a través de la app Tv Azteca Conecta y Sherlyn se convirtió en la absoluta ganadora de La Voz 2021, representando con orgullo al Team Edith Márquez.

La Gran Final de La Voz 2021 se engalanó con algunas presentaciones musicales

Moenia y María José subieron al escenario para interpretar No importa que el sol se muera. Los artistas llenaron de rock el escenario más imponente de la pantalla chica.

Reik también amenizó el último capítulo de nuestro reality show con su éxito Amigo con derechos. El trío de amigos puso a bailar a todo México con el alegre tema de reguetón.

Edith Márquez fundió su voz con el romántico dueto Río Roma. Los cantantes llenaron de ternura la Gran Final con los temas Ese Beso y Todavía no te olvido, cautivado a millones de televidentes en casa.

Miguel Bosé y Ana Torroja también regalaron uno de los momentos más fascinantes de la competencia de canto número uno de la televisión. Los españoles cantaron Corazones para hacer historia entre el público latino.

