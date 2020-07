Juan Ma, Rodolfo y Owen lucharon por continuar en La Voz; así se vivió la primera noche de knockouts.

¡Una nueva etapa ha comenzado! Montaner, Belinda, Nodal y María José debía formar equipos de 3 participantes y elegir a sólo uno de ellos. Cada coach tuvo la oportunidad de robar a los participantes que pisaron el escenario de La Voz.

Así fue cómo se vivió el primer episodio de los knockouts:

El primer knockout de la noche corrió a cargo del equipo María José. Karely Gómez subió al escenario para interpretar el tema Si Quieres Verme Llorar. Por su parte, Irlanda Gonzáles demostró de qué está hecha con el tema Sola, e Irma Flores defendió su lugar con el tema I Will Survive. Después de meditarlo, María José decidió quedarse con Irlanda Gonzáles. Esta vez, los coaches decidieron no robar a ninguna participante.

Tocó el turno del equipo Belinda, quien enfrentó a tres voces masculinas. Juan Ma, con el tema It Will Rain, dejó claro que desea estar en La Voz. Por su parte, Rodolfo Padilla interpretó Quién y Owen Padua se defendió con el tema Volverás. A pesar de la gran actuación de los participantes, Belinda eligió quedarse con Juan Ma. De nueva cuenta, los coaches decidieron no robar a ningún participante.

El tercer knockout de la noche, correspondió al equipo Montaner. Fabiola Jaramillo interpretó Y Volveré; Las Pereira defendieron su lugar con el tema Si La Quieres y Gaby Teijo nos deleitó con el tema No Soy El Aire. En esta ocasión, la vencedora del tercer knockout fue Fabiola Jaramillo. Una vez más no hubo robos.

Tocó el turno del equipo Nodal. Abel González se defendió con el tema Mátalas; Iván Cortés interpretó el tema Échame A Mí La Culpa y Reyes nos deleitó con Me Sobrabas Tú. En esta ocasión, fue Abel González quien derrotó a sus contrincantes. De nuevo no hubo robos.

Una vez más, el equipo Montaner se enfrentó a los knockouts con Alejandra Iglesias, quien interpretó Por Eso Te Amo, Adria y Lluvia Acuña defendieron su lugar con el tema Like I’m Gonna Lose You y Máximo Franco interpretó Recuérdame. Las vencedoras de este knockout fueron Adria y Lluvia Acuña. Lamentablemente, los coaches no robaron a los participantes disponibles.

El equipo Nodal volvió a subir al escenario. Está vez con las voces de Pamela Maldonado, quien interpretó el tema Mercy, Nere Barajas nos deleitó con Eres Tú y Azul Aimé defendió su lugar con el tema Riptide. Fue Pamela Maldonado quien permaneció en la competencia.

El equipo Montaner se enfrentó con las voces de Tony Rosher, quien interpretó La Incondicional, Emilio Cámara demostró sus ganas de permanecer en la competencia con el tema No Basta y Ari Benedik defendió su lugar con Un Beso Grande. En esta ocasión, fue Emilio Cámara quien resultó vencedor de los knockouts.

El equipo Belinda subió al escenario con un grupo muy rockero, conformado por Rafael Castañón, quien defendió su lugar con I Was Made For Lovin’ You Baby; Prudence hizo vibrar el escenario con The Show Must Go On y Yahel Gozz nos sorprendió con River. Una vez más, Belinda eligió a Prudence para permanecer en su equipo. Lamentablemente los coaches decidieron no robar a los participantes.

