Diana, Ángel y Cheyenne, del equipo Belinda, explotaron el escenario de ‘La Voz’ con sus presentaciones.

Este martes, el equipo Belinda se encargó de abrir el escenario de La Voz con las voces de Andresse, Mauricio Vaez y Jossue González. Nodal felicitó a la coach por el excelente knockout que habían realizado y resaltó la interpretación de Jossue.

Por su parte, Ricardo Montaner aplaudió la interpretación de Jossue con su tema Castillo Azul, asegurando sentirse muy emocionado porque fue la primera vez que escuchó su tema en voz de otra persona.

María José les comentó a los participantes que “menos es más” y que no necesitaban demostrarlo todo en una canción. De igual manera, La Josa apoyó al maestro Montaner y aseguró que Jossue había sido muy acertado. La decisión de Belinda se inclinó por la voz de Jossue González.

El equipo Nodal fue el siguiente en subir al escenario con Nandy Cupil, Memo Blues y Kaii Jiménez. María José consideró que dos participantes no habían sentido seguridad en el escenario y, por su parte, el tercer participante los había knockeado completamente.

Belinda apoyó la opinión de su compañera y consideró que Kaii había sido el ganador absoluto. Montaner llamó la atención de Nandy y Memo por no haber tomado en serio el escenario, tachándolos de irreverentes, y, de igual manera, apoyó a Kaii. Nodal eligió conservar la voz de Kaii Jiménez.

El siguiente en subir al escenario fue el equipo Montaner con Alonso Hernández, Karina Esparza y Galván. Por motivos personales, Galván no pudo participar y automáticamente quedó fuera de la competencia. Belinda quedó encantada con la presentación de los participantes restantes y en esta ocasión no pudo ayudar al maestro Montaner.

Nodal aconsejó a Montaner para elegir la voz que lo ayudará a futuro. El maestro calificó este knockout como “exquisito”, asegurando que ambos artistas estaban capacitados para una carrera a nivel internacional, pero tuvo que elegir solamente a uno y fue Alonso Hernández quien continúa en su equipo.

Tocó el turno del equipo Nodal con las voces de Kelly Castro, Andrés Ayong y Carol Ziehl. María José le aseguró al coach tener un conflicto para elegir al ganador del knockout, porque los tres participantes demostraron tener un gran potencial como artistas. Le aconsejó que eligiera conforme a los planes que tuviera para su equipo.

Por otra parte, Montaner quedó encantando con la interpretación de Kelly, asegurando que no se salió del camino durante su presentación. Aconsejó a Nodal tomar una decisión, pensando en cómo puede defenderse en la siguiente etapa. En esta ocasión, Belinda dijo no estar segura de si Carol estaba preparada para pasar a la siguiente etapa y competir con voces tan fuertes. Nodal pidió a Carol que dejara sus miedos atrás, porque puede perder muchas oportunidades por eso. En esta ocasión, el coach eligió la voz de Kelly Castro como la ganadora.

El equipo María José subió representado con las voces de Alinka, Mint Parker y Karyna Rizos. Para el maestro Montaner, Karyna fue quien hizo suya la canción y se identificó con el tema que le tocó, comentando que los falsetes le recordaron a Belinda, ya que la coach también tiene esa potencia en la voz. Belinda también consideró a Karyna la ganadora del knockout. Por su parte, Nodal se inclinó por la voz de Alinka, ya que fue quien más le transmitió. Después de escuchar la opinión de sus compañeros, María José también quedó fascinada con el poder de la voz de Alinka, pero quien logró convencerla en su totalidad fue Karyna Rizos.

Los siguientes en subir al escenario fueron Mariam Mar, Anabel Paz y Dan y Rigo del equipo Montaner. Nodal consideró muy complicado despegar a Dan y Rigo de los hijos de Montaner, Mau y Ricky, porque son muy parecidos. Sin embargo, consideró a Mariam como la triunfadora por su desenvolvimiento en el escenario. Por otra parte, María José se sintió identificada con el poder femenino que Mariam demostró arriba del escenario y felicitó su actuación, calificándola de “impecable”.

En esta ocasión, Belinda, no fue capaz de ofrecerle a Montaner su opinión porque los tres participantes le gustaron. El maestro Montaner calificó como “perfecta” la actuación de Mariam; a pesar de eso, eligió conservar la voz de Anabel Paz.

El equipo Belinda subió representado por las voces de Diana Delgado, Ángel Strife y Cheyenne. Nodal se sintió encantado con el trabajo de Ángel, y le aseguró a Belinda que era de sus knockouts favoritos. Por su parte, María José declaró haberse enamorado de la actuación de Diana. Montaner aseguró que Ángel había sido el más consistente con su actuación y le era imposible compararlo con las demás voces, porque brilla por sí solo.

En esta ocasión, Belinda pidió a Ángel conectar más con sus emociones y aseguró que, a pesar de haber tenido lentes durante su presentación, logró transmitirle muchas emociones. La coach aseguró estar orgullosa de todo su equipo, pero decidió que Ángel Strife había sido el ganador del knockout.

Hugo Robles, Any Banda y Pedro Massucatti subieron al escenario a representar al equipo María José. Montaner consideró que los movimientos de Any se quedaron atrás pero, sin lugar a duda, su interpretación fue la que más le gustó. De igual manera, Belinda quedó encantada con la actuación de Any; considera que comenzó muy baja, pero terminó la canción de forma increíble, comentarios que Nodal también compartió. María José decidió escuchar las palabras de sus compañeros, declarando a Any Banda como la ganadora del knockout.

