Mila, Mon y Kike prendieron el escenario de La Voz; descubre cómo se vivió la segunda noche de knockouts.

En la segunda noche de knockouts, el equipo María José fue el primero en subir al escenario de La Voz. Sara Aimeé conquistó al público con el tema Sería Más Fácil, Little Coco nos sorprendió con su interpretación de Wrecking Ball y Majo Cornejo demostró su amor por la música con Oye.

Belinda se sintió impactada con las voces de las participantes. Por su parte, Montaner aconsejó quedarse con la participante que cante cualquier canción que le pongan. Para él, la mejor fue Majo. María José les hizo saber lo orgullosa que estaba de ellas y lo poderosas que se vieron en el escenario. A pesar de lo difícil que fue para su coach elegir a una de ellas, optó por seguir su corazón y conservar la voz de Majo Cornejo.

El segundo knockout de la noche corrió a cargo del equipo Montaner. Alexis Tanguma demostró de qué está hecho con Y, ¿Si Fuera Ella?, Antonio Ramírez defendió su lugar con el tema Ven Junto A Mí y Luis Daniel Herca deleitó con el tema Penélope. Los coaches coincidieron en que las tres voces eran únicas y tenían puntos a su favor. Por su parte, Montaner llamó la atención de Luis Daniel por no haber sentido la canción. La decisión del argentino se basó en quién logró conquistar su corazón, no sólo por su voz, sino por lo que transmitió. De esta manera, Alexis Tanguma se convirtió en el vencedor del segundo knockout.

Los siguientes en subir al escenario, fueron los integrantes del equipo Belinda. Scarlett Chico interpretó Blanco y Negro, Vicky Cabrera nos deleitó con el tema Amor Mío, ¿Qué me Has Hecho? y Dafne Celada demostró su pasión por la música con De Venus. Las participantes tenían un reto muy grande: Dejar los miedos atrás y disfrutar el momento. Belinda le pidió a Dafne dejar las inseguridades a un lado. Esta vez, su decisión se inclinó por la voz de Scarlett Chico.

Tocó el turno del equipo Nodal. Manuel Medina subió al escenario para interpretar Seremos, Leslie Palma cantó Como La Flor y Fernando Sujo cautivó con el tema Los Días Felices. Esta vez, la voz de Fernando dejó sin aliento a los coaches y Christian se llevó la felicitación de sus compañeros por el increíble trabajo que hizo con los participantes. Lamentablemente sólo podía escoger una voz y, en esta ocasión, Fernando Sujo fue el vencedor.

Nuevamente el equipo Belinda se adueñó del escenario con las voces de Jonathan Sandoval, quien interpretó el tema Amazing Grace; Mario de la Garza se defendió con All I Ask y Heriberto demostró de lo que está hecho con el tema Ódiame. Belinda comentó sentirse orgullosa de los tres y el progreso que tuvieron, pero su decisión se inclinó por Mario de la Garza.

El siguiente knockout corrió a cargo del equipo María José. Pao Carrasco defendió su lugar con el tema Contigo En La Distancia, Laura Ruiz nos impactó con el tema Aprendiz y Sandy Castillo logró conquistarnos con Lo Mejor De Mí. Los coaches felicitaron a la Josa por el increíble trabajo que hizo con las participantes, resaltando el talento que tiene cada una de ellas. Montaner aseguró que pelearía por Sandy si es que la Josa no la elegía. A pesar de la difícil decisión, María José decidió mantener en su equipo a Laura Ruíz.

En esta ocasión, los coaches decidieron efectuar su primer robo de la noche. Belinda y Nodal se enfrentaron por la voz de Sandy; por su parte, Montaner prefirió irse por la voz de Pao. Sandy eligió a Nodal como su coach.

Del equipo Montaner pasó Kike Jiménez, quien interpretó Smooth, Mon Franko subió al escenario para deleitarnos con Don’t Start Now y Mila Gaos defendió su lugar con Love Me Like You Do.

Belinda aseguró que a pesar de los nervios que mostró Mon, disfrutó la canción. Mencionó que las tres voces tienen un gran potencial y aprovechó para felicitar el gran trabajo que Montaner hizo con su equipo. Por su parte, Nodal se identificó con la doble personalidad de Mila, aplaudiendo su avance y la forma en la que no tuvo miedo al escenario.

Montaner aseguró que el knockout se lo había llevado Mila Gaos. Nuevamente los coaches decidieron robar; María José y Belinda pelearon por la voz de Kike Jiménez, eligiendo unirse al equipo María José.

El equipo María José volvió al escenario. Álvaro Velsan se defendió con el tema Me Hace Tanto Bien; Pedro Herrera interpretó el tema Lloran Las Rosas y el dueto Imanol y Josafat nos deleitó con el tema Si La Ves. Montaner le aconsejó elegir al más responsable y al que la ayude en el futuro. Por su parte, Belinda notó que Imanol y Josafat fueron constantes con su afinación. Nodal mencionó que sus interpretaciones marcaron un antes y un después en la competencia. Antes de dar su veredicto, María José rogó a sus compañeros que le robaran a las otras voces y eligió conservar la voz de Pedro Herrera. Sus compañeros decidieron no robar.

¡La competencia ha comenzado, y su voz será su mejor arma para lograr pasar a la siguiente etapa! Los lunes y martes la rivalidad subirá de nivel entre los participantes, pues muy pocos lograrán sobrevivir a los knockouts. No pierdas detalle porque la competencia apenas comienza. La Voz, 7:30 de la noche, sólo por Azteca UNO.

