María José brilló como nunca y cantó su nuevo éxito, ‘Evidencias’, en el escenario de La Voz.

Tiffany, de 28 Años, originaria de Venezuela. Actualmente reside en Querétaro. Es cantante y compositora. Desde los 5 años descubrió que sabía cantar y sorprendió a su familia, porque a esa edad no sabía leer. Desde hace muchos años, soñó con participar en un proyecto tan grande e importante como La Voz. Pisar el escenario fue una emocionante experiencia en su vida. Dedicó su audición a su novio. Con el tema Te Amo, logró girar la silla de Ricardo Montaner, pasando a formar parte de su equipo.

Lendor, de 22 años, originario de Tampico, Tamaulipas. Se dedica a la música profesionalmente desde hace 4 años. Lendor es su proyecto personal, en el que compone canciones para sí mismo. Desea vivir de la música toda su vida, ser escuchado y conectar con las personas. Quiere mostrarse tal como es y conectar con más personas cada día. Somewhere Only We Know, fue el tema que conquistó a Belinda y Ricardo Montaner, eligiendo formar parte del equipo Belinda.

Scarlet Ceballos, de 23 años, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco. Es cantante y trabaja en hoteles, restaurantes y centros privados. Su pasión por la música nació a los 5 años, cuando la invitaron a un concurso infantil de televisión. Desde ese momento, sus padres le pagaron clases de canto.

Su madre significa todo para ella porque la apoyó desde el fallecimiento de su padre, cuando tenía 5 años. Believe, fue el tema que giró las sillas de Belinda, Ricardo Montaner y María José, eligiendo las filas del equipo María José.

Alejandro HG, de 26 años, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cuando era pequeño tenía un juguete musical, que despertó su interés por la música. Trabaja en un proyecto individual, donde graba covers y videos para las redes sociales. La música es una manera de conectar con las personas y eso lo llena. Pisar el escenario de La Voz significó un gran logro en su vida. El tema Contigo Puedo Ser Quien Soy, logró cautivar a Ricardo Montaner y a Belinda, eligiendo unirse al equipo Belinda.

Mila Gaos, de 23 años, originaria de la Ciudad de México, es estudiante de canto y composición. Su pasión por la música comenzó a los 12 años, cuando ingresó a una orquesta. Sus papás y amigos apoyaron su carrera musical desde el inicio. Mucha gente le dijo que estudiara otra cosa, algo que le permitiera tener una vida mejor.

Su audición significó una oportunidad para demostrar que puede lograr sus sueños. El escenario de La Voz representó fuerza en su carrera y una forma de demostrar que puede romper obstáculos. Con su interpretación de Big Girls Don’t Cry, logró girar las sillas de Belinda y Ricardo Montaner, optando por unirse al equipo Montaner.

Heriberto Jiménez, de 27 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es maestro de canto y vocal coach. Tiene estudios de canto. Su pasión por la música nació gracias a su familia, ya que son músicos.

A los 8 años participó en un concurso de canto y a los 15 comenzó a ser pianista. Heriberto canta en bares, restaurantes, bodas, XV años y otros eventos. Pisar el escenario de La Voz significó un sueño cumplido. Amor Completo, fue el tema que impresionó a Ricardo Montaner, Belinda y María José, eligiendo el equipo Belinda.

Esta noche, tocó el turno de nuestra adorada coach María José, quien subió al escenario para deleitarnos con Evidencias, un tema que pronto saldrá como sencillo.

Álvaro Velsan, de 19 años, originario de San Luis Potosí. Es estudiante en la carrera de Ciencias de la Comunicación y conductor de un programa en su estado. Su amor por la música comenzó gracias a su mamá, quien lo apoyó desde que comenzó a luchar por su sueño.

Su familia también siguió de cerca sus pasos, y está agradecido porque nunca lo dejaron solo. Dedicó su actuación a sus seres queridos. Con el tema Perdóname, logró girar la silla de María José, pasando a formar parte de su equipo.

Dafne Celada, de 32 años, originaria de Huamantla, Tlaxcala. Es publicista y tiene una agencia de creación de contenido. Es cantante en la Orquesta Sinfónica. Ha tenido muchas experiencias en la música que la formaron en este camino.

La Voz es el inicio de muchas cosas maravillosas y disfrutó al máximo su audición. La canción que eligió tiene un enorme significado, ya que la preparó para lograr su sueño. Dedicó su audición a su familia. Con su interpretación de La Luna del Cielo, logró cautivar a Belinda, pasando a formar parte de su equipo.

Laura Argelia, de 41 años, originaria del Estado de México. Es cantante de tiempo completo desde hace 25 años. Formó parte de muchos grupos y actualmente canta con su esposo, presentándose en restaurantes, hoteles y eventos privados.

Tuvo la oportunidad de actuar ante un público más de una vez y adquirió mucha experiencia dentro de esta carrera. Está decidida a no rendirse nunca. Pisar el escenario de La Voz significó un sueño hecho realidad. Dedicó su audición a su familia, esposo e hija. Me He Enamorado De Ti, fue el tema que impresionó a Ricardo Montaner, María José y Belinda. Laura decidió unirse al equipo Montaner.

