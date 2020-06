Conoce al poderoso dueto de ‘Los Cuates Berumen’, quienes dejaron el alma en el escenario de La Voz.

Belinda, María José, Christian Nodal y Ricardo Montaner, añadieron grandes voces a sus equipos. Cada uno de los participantes sorprendió a los televidentes con su poderoso rango vocal y presencia en el escenario de La Voz.

Te contamos quiénes se llevaron su pase dorado al programa de canto más prestigiado:

Sara Aimeé, de 23 años, es originaria de Querétaro. Es Licenciada en Artes Escénicas. Actualmente se dedica al teatro musical y se presenta en recintos de Querétaro y Ciudad de México. Empezó a cantar a partir de los 7 años y su familia apoyó su carrera desde la niñez.

Sus papás la impulsaron a trabajar por sus sueños, porque así haría las cosas con el corazón. Uno de los momentos más difíciles que ha vivido fue cuando se separó de su familia para cumplir sus sueños. En la noche de audiciones, conquistó el corazón de nuestros coaches. El Sueño Imposible, fue el tema que conquistó a Belinda y María José, eligiendo el equipo María José.

María Renée, de 19 años, originaria de Metepec, Estado de México. La música llegó a su vida desde los 6 años, cuando cantó frente a toda la escuela en el kínder. Inició una banda con sus mejores amigos, en la que explotó todo su talento. Cada vez que sube a un escenario, siente mucha emoción. Estar en el programa de La Voz es un sueño hecho realidad y dejó su esencia al 100%, por ser una mujer auténtica.

Con el tema These Boots Are Made For Walking, logró girar las sillas de Belinda, Christian Nodal y María José, uniéndose al equipo Nodal.

Kike Jiménez, de 29 años, originario de Guadalajara, Jalisco. Es músico independiente, cantautor, modelo y actor. En la preparatoria, comenzó a cantar gracias a uno de sus amigos. Avanzó en su carrera poco a poco y actualmente se dedica a la música profesionalmente. El escenario de La Voz significa una gran plataforma para proyectar sus dotes artísticas.

Dedicó su audición a su mamá y familia, quienes lo apoyaron desde el primer momento. Take Me To Church, fue el tema que logró conquistar a Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal, eligiendo el equipo Montaner.

Aura, de 31 años, es originaria del Estado de México. Es cantante desde los 20 años y a los 21 entró al ejército, donde vivió experiencias inolvidables y aprendió a ser cantante.

Salió del ejército para probar su independencia en la música y cerrar un ciclo donde aprendió mucho. El escenario de La Voz significa una oportunidad para explotar su talento y conquistar a los coaches.

Su interpretación del tema Ahora Entiendo, hizo girar la silla de Montaner, convirtiéndose en parte de su equipo.

Marah, de 25 años, originaria de Veracruz. Es vocalista de un grupo versátil en su ciudad; canta en fiestas y eventos sociales. Proviene de una familia de músicos y desde pequeña comenzó su pasión por la música.

Empezó practicando con algunos instrumentos, hasta que encontró el ukulele y se enamoró. Su mamá la apoyó incondicionalmente para cumplir sus sueños. Uno de los momentos más difíciles en su vida fue cuando le detectaron cáncer a su madre, quien ya está dada de alta.

Para Marah, pisar el escenario de La Voz significa un reto que le da fuerza y valentía. Con su interpretación de El cristal, logró conquistar a Montaner, Belinda y María José, eligiendo el equipo Belinda.

Tocó el turno de Pedro Herrera, de 21 años, originario de Navojoa, Sonora. Comenzó a cantar desde los 11 años en el coro de la iglesia. Pisar el escenario de La Voz es una oportunidad muy grande para desenvolverse y aprender sobre el medio artístico.

Tiene dificultad para soltarse y hacer cosas que le apasionan, ya que sus miedos se lo impiden. Debido a su tipo de voz y forma en la que habla, sufrió bullying en la escuela.

Dedicó su actuación a sí mismo, para notar que puede hacer grandes cosas y romper todas las barreras. Remolino, fue el tema que sorprendió a Montaner, Belinda, María José y Christian Nodal, uniéndose a las filas del equipo María José.

Rafael Castañón, de 27 años, es originario de Durango. Tiene una banda con la que canta en bares, eventos particulares y de motociclismo. Descubrió su talento en la secundaria, gracias a una de sus amigas, quien lo animó a participar en un concurso de música.

Su familia lo apoyó incondicionalmente en este camino. Sus amigos también lo motivaron a participar en La Voz. Llegó al escenario, emocionado y agradecido por la oportunidad. El tema Don’t Stop Me Now, conquistó a Belinda, María José y Ricardo Montaner, optando por unirse al equipo Belinda

Desde Aguascalientes y con 20 años, Olga y Rubén, mejor conocidos como Los Cuates Berumen, llegaron al escenario de La Voz. Se dedican a la charrería, debido a su familia. Comenzaron a cantar desde los 8 años y se presentaron en diferentes escenarios con otros artistas.

Desde hace tiempo, querían participar en un programa de gran magnitud como La Voz. Se sintieron felices por pisar el escenario y prometieron dejar todo en su noche de audición. Pienso En Ti, fue el tema que conquistó a Christian Nodal, Belinda y Ricardo Montaner, eligiendo unirse a las filas del equipo Nodal.

¡Las audiciones de La Voz están cada vez más emocionantes! Belinda, Ricardo Montaner, Christian Nodal y María José están haciendo de todo por llevarse a la voz que mueve sus sentidos. No pierdas detalle porque los equipos están casi listos. La Voz, 7:30 de la noche sólo por Azteca UNO.

