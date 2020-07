Christian Nodal cantó su gran éxito, ‘No Te Contaron Mal’, en el escenario de La Voz. Así se vivió.

Belinda, María José, Christian Nodal y Ricardo Montaner, fueron testigos de una maravillosa noche de audiciones en el escenario de La Voz. Nuestros coaches agregaron nuevas voces a sus equipos y cayeron rendidos ante el talento de los concursantes.

Vanessa Payán, de 24 años, originaria de Durango, Durango. En el día es maestra de Educación Artística y por la noche es vocalista de un grupo versátil. Gracias a su padre, comenzó a cantar en festivales de la escuela y a participar en algunos concursos de canto.

En la noche de audiciones, superó sus miedos y demostró que puede lograr cualquier cosa. Pisar el escenario de La Voz significó un gran reconocimiento a su carrera.

Quiere que su bebé luche por sus sueños cuando crezca, así como ella. En Peligro de Extinción, fue el tema que conquistó a Belinda y pasó a formar parte de su equipo.

Nandy Cúpula, de 34 años, originario de Tabasco. Toca en bares, restaurantes y eventos privados. Descubrió su pasión por la música a los 10 años. Es Licenciado en Derecho, pero decidió esforzarse por la música.

Su mayor inspiración es su familia y gracias a ellos logró perseguir sus sueños. Pisar el escenario de La Voz significó una experiencia que disfrutó a lo grande y dedicó la noche a Dios, a su familia y a él mismo. Con el tema Personal Jesus, logró girar la silla de Christian Nodal, pasando a formar parte de su equipo.

Alex Sevilla, de 32 años, originario de Cancún, Quintana Roo. Es Ingeniero Industrial. Comenzó cantando en los camiones para conseguir dinero y una persona lo invitó a cantar en un bar. Además de ser cantante, se dedica a componer melodías rítmicas.

Tuvo la oportunidad de cantar para José José en un tributo que se le hizo años atrás. En la noche de audiciones, demostró su talento en el escenario de La Voz. Acompañado de algunos instrumentos, subió al escenario a interpretar Memories, tema que dejó asombrados a Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal, eligiendo unirse al equipo Nodal.

Te puede interesar:

Conoce al poderoso dueto de ‘Los Cuates Berumen’, quienes dejaron el alma en el escenario de La Voz.

Ricardo Montaner subió al escenario a demostrar que es uno de los coaches más aclamados. Con su nuevo sencillo, Te Adoraré, hizo vibrar el escenario de La Voz.

Tocó el turno de Alinka, de 35 años, originaria del Estado de México. Empezó a cantar desde los 9 años, gracias a que sus papás son cantantes. Actualmente trabaja cantando en bares y restaurantes.

Su hija es su mayor motor. Pisar el escenario de La Voz significó un gran sueño y logro en su carrera. Con el tema A Chillar a Otra Parte, logró girar las sillas de Montaner y María José, eligiendo unirse al equipo María José.

De igual manera, nuestro coach Christian Nodal subió al escenario de La Voz para interpretar uno de sus grandes éxitos: No Te Contaron Mal.

Anny Lino, de 29 años, originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas. Es cantante y conductora. Desde pequeña sintió gran atracción por la música. El momento que marcó su vida fue cuando a su mamá le detectaron cáncer.

Su madre significó un ejemplo de vida, ya que siempre la vio luchando y con una sonrisa en la cara. Cuando falleció, Anny sufrió depresión y estuvo a punto de perder la vida.

Llegó al escenario de La Voz para demostrar que está dispuesta a realizar sus sueños. Dedicó la audición a su más grande motor: Su mamá. Con el tema Me Cuesta Tanto Olvidarte, logró impresionar a María José, Belinda y Montaner, uniéndose a las filas del equipo Montaner.

Desde Chile, llegó Rodríguez, de 40 años. Es cantante y productor de eventos en su país. Desde los 16 años trabajó de forma profesional en orquestas y bodas. Actualmente se dedica a la música tropical.

Su papá es un precursor de ese género musical y fue quien lo inspiró a elegir su camino. A los 9 años, Rodríguez se dio cuenta que quería ser cantante y se preparó mucho a petición de su padre. Pisar el escenario de La Voz significó una oportunidad para que México lo conozca. Qué Precio Tiene el Cielo, fue el tema que puso a bailar a María José y Belinda. Rodríguez decidió unirse al equipo María José

Daniela, de 24 años, y Fuensanta, de 21 años, originarias de Puebla. Son dos hermanas que unieron sus voces desde muy pequeñas. Solían jugar en el karaoke y ahí fue donde nació todo. Con el tema Say My Name, lograron conquistar a Montaner y a Belinda. Después de una reñida batalla de argumentos entre los coaches, Daniela y Fuensanta eligieron el equipo Belinda.

Mariam Mar, de 26 años, originaria de Cerro Azul, Veracruz. Trabaja en grupos versátiles, asistiendo a eventos como: bodas, bautizos y cumpleaños. Su sueño desde pequeña fue convertirse en cantante, pero le daba pena que la escucharan.

Fue hasta los 15 años cuando mostró su talento al mundo. Su madre la impulsó a cantar porque confiaba en su talento. Siempre anheló presentarse en una plataforma tan importante como La Voz. En la audición estaba emocionada por cumplir su sueño. Con su interpretación de Hazme Olvidarlo, logró cautivar a Ricardo Montaner, pasando a formar parte de su equipo.

¡Estamos en una nueva semana de audiciones! Esta noche, Belinda, Christian Nodal, Ricardo Montaner y María José, deberán usar su mejor estrategia para llevarse a las mejores voces. Los equipos están casi listos, y nuestros coaches preparados para descubrir nuevos talentos. No pierdas detalle de La Voz, esta noche 7:30 p.m. por Azteca UNO.

También te puede interesar:

Alejandra de Garay brilló con su ukelele y dejó el alma en el escenario de La Voz. ¡No te lo pierdas!