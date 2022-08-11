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FOTOS | Lady Gaga fue golpeada por famosa botarga de farmacia en pleno concierto.

Lady Gaga fue víctima del ataque de un fan en pleno concierto en Toronto, Canadá. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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