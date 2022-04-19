Larry Ramos enfrenta una nueva demanda de una agencia federal.

Desde que huyó de la justicia estadounidense en septiembre del año pasado, arrancándose del tobillo el grillete localizador con el que permanecía en prisión domiciliaria en un departamento de Miami, nada se sabía de Larry Ramos, hasta que Ventaneando descubrió una nueva demanda, que a pesar de seguir prófugo, enfrenta al que fuera pareja de Ninel Conde.

Se trata de una querella de tipo federal presentada en su contra por la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos, una agencia federal con sede en Washington, encargada de la regulación de los mercados de opciones y cuyo objetivo principal es la protección de los inversores ante la manipulación, fraude y prácticas de comercio abusivas.

Te puede interesar: ¿Todo se trató de una extorsión? La casa de Silvia Pinal fue robada.

La demanda retrata la forma de operar de Larry Ramos

En el expediente al que Ventaneando tuvo acceso, se reseña de nueva cuenta el modus operandi de Larry Ramos, señalando que desde el año 2013 creó la empresa W Trade Group, a través de la cual y con ayuda de su socio Joseph Carbajales, solicitaba a diversos clientes transferencias que les generarían ganancias millonarias.

La demanda refrenda que la estafa de Larry Ramos raya en los 19 millones de dólares en perjuicio de al menos 220 clientes, a los que él y Carbajales convencían creando estados de cuenta falsos y diciéndoles que trabajaban en casas de cambio en Nueva York, Sydney, Tokio y Londres.

Larry Ramos y Carbajales también decían a sus víctimas que podían hacer uso de sus ganancias en cualquier momento, a través de una aplicación que ellos mismos instalaron en sus celulares. Aunque, al final resultó que la información era completamente falsa.

Según la demanda de la Comisión, Ramos y Carbajales usaban el dinero para dar mantenimiento a un bote de lujo llamado La bendición, que usaban para cazar a nuevas víctimas dando la impresión de que eran empresarios exitosos.

También te puede interesar: Carlos Rivera se despide de 'José El Soñador' y lo hace con dedicatoria.

Lo expuesto en la demanda no hace sino apoyar las denuncias que siguen abiertas por parte de algunas víctimas, entre estas, la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers, Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde, lo cierto es que, a casi 8 meses de su fuga, del paradero de Larry Ramos, nada se sabe.

