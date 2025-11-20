Video: El momento exacto en que el vestuario de Belinda casi la deja expuesta en su concierto

La cantante mexicana Belinda, reconocida por ofrecer espectáculos llenos de energía y estilo, vivió un inesperado incidente durante su presentación en la Feria de Querétaro en el Ecocentro Expositor, el pasado 17 de noviembre. Mientras interpretaba uno de sus temas, su vestuario estuvo a punto de dejar al descubierto uno de sus senos, situación que rápidamente fue captada por los asistentes y difundida en redes sociales.

El video del momento se volvió viral en cuestión de horas. En las imágenes se escucha al público advertirle que tuviera cuidado, ya que su brasier se subía y podía dejar expuestas sus partes íntimas frente a más de 45 mil personas. Con naturalidad y humor, la intérprete de “Luz sin Gravedad” reaccionó: “Es reguetón, es un reguetón muy rico, muy sexy, muy cachondo, muy divertido… ya sé que se me sale la bubi, ya sé… ¡No te quieras salir! Es que no puedo estar así todo el tiempo, ahorita lo vamos a solucionar”.

Belinda ajustó su vestuario y evitó que la situación se saliera de control, demostrando profesionalismo y cercanía con sus seguidores.

Belinda y el “mercurio retrógrado”

Minutos después, la artista aprovechó para hablar con el público sobre el fenómeno de mercurio retrógrado, relacionándolo con lo ocurrido en el escenario. “Si sienten que de repente pasan muchas cosas como ahorita que falla el vestuario, cosas que suceden sin planear, que llegas tarde a una cita, es porque es mercurio retrógrado”, explicó. Según la cantante, este período de adversidades finalizará el 29 de noviembre, lo que pondrá fin a la “mala racha”.

Al concluir su show, Belinda cerró con una de sus frases más célebres: “Yo ganando como siempre”, reafirmando su estilo irreverente y su capacidad para transformar un momento incómodo en parte del espectáculo.

Reacciones en redes sociales

El incidente generó una ola de apoyo y cariño hacia la artista. Los fanáticos compartieron mensajes como: “Beli eres única, mega genial”, “Siempre dándolo todo en el escenario”, “Ganando y brillando como siempre” y “Reina, por favor gira en Latinoamérica”.

Lejos de convertirse en un problema, el episodio reafirmó la conexión de Belinda con su público y su habilidad para mantener la calma en situaciones inesperadas. Una vez más, la cantante demostró que su carisma y autenticidad la convierten en una de las figuras más queridas del pop latino.

