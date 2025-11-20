Christian Nodal respalda la expresión femenina de su hermana y pone fin a los rumores

Durante una de sus apariciones públicas, la prensa acaparó a Christian Nodal para preguntarle sobre los señalamientos de un supuesto distanciamiento con su familia, en especial con su hermano menor. Los rumores surgieron luego de que un portal de farándula mexicana publicara que la familia Nodal se habría alejado tras conocerse el inicio de un proceso de transición de género.

Rumores sobre la familia Nodal

Según la publicación, la familia habría tomado distancia después de que el hermano de Nodal anunciara su decisión de cambiar su apariencia hacia una identidad femenina. Cabe destacar que, hasta el momento, la joven no ha confirmado cuáles serán sus pronombres ni cómo se desarrollará su tratamiento. Las versiones citaban fuentes anónimas cercanas al cantante, lo que generó controversia en redes sociales.

La polémica aumentó cuando la hermana de Nodal compartió públicamente parte de su proceso de cambio, lo que atrajo la atención de los medios y de los seguidores del intérprete.

La respuesta de Christian Nodal

Tras salir de una audiencia junto a sus padres, Nodal fue cuestionado directamente sobre el tema. El cantante respondió con firmeza y cariño: “Adoro a mi hermano y lo amo tal y como es”. Aunque fue la única declaración que ofreció, dejó claro que sus sentimientos hacia su hermano no han cambiado, independientemente de su transición.

La familia Nodal, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales sobre las especulaciones de distanciamiento.

Alonso González Nodal, el menor de la dinastía

En enero de este año, Alonso González Nodal decidió compartir públicamente su proceso de transición. Su primera publicación en redes sociales lo mostró vestido con ropa femenina, lo que fue interpretado por los fanáticos como el inicio de su cambio de género. En TikTok, acompañó un video con el mensaje: “Extrañaré a bebé Alonso por siempre”.

A pesar de los rumores, los seguidores de Christian Nodal han mostrado apoyo constante hacia Alonso, enviándole cientos de mensajes de aliento y respeto por su decisión.

Los hermanos de Christian Nodal

El intérprete tiene dos hermanos más. Amely González Nodal, de 22 años, deslumbra en redes sociales y recientemente se convirtió en madre. Por su parte, Jaime Nodal intentó seguir los pasos de Christian en la música regional mexicana, aunque su proyecto no prosperó. Actualmente, en medio de su transición, aún no ha definido si adoptará nuevos pronombres.