¿Predicción o casualidad? El mensaje de la mamá de Fátima Bosch antes de que ganara Miss Universe 2025

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se convirtió en la cuarta Miss Universo mexicana tras ganar la edición 2025 del certamen realizado en Tailandia. Su coronación, sin embargo, estuvo rodeada de polémicas, ya que muchos críticos señalaron que no tuvo el mejor desempeño durante la noche final.

El resultado dejó a Costa de Marfil en el cuarto lugar, Filipinas en el tercero, Venezuela como segunda finalista, Tailandia como primera finalista y a México como la gran ganadora.

La emoción de Vanessa Ferbal

Instantes después de la coronación, Vanessa Ferbal, madre de Fátima Bosch, reveló su emoción y orgullo por el triunfo de su hija. “Muy emocionada, muy feliz, muy agradecida con Dios”, expresó entre lágrimas.

La madre recordó los sacrificios de su hija: “Les digo que no puedo dejar de pensar en esa niña que tantas veces no dormía pensando que no iba a lograr nada importante en la vida, y mira, hoy es Miss Universo”.

Vanessa admitió que le parece “increíble” que Fátima sea la cuarta Miss Universe mexicana: “Nunca, ni siquiera nos pasó por la mente, ni en sueños. Gracias a toda la gente por su apoyo, por su cariño. ¡Guau! No tengo palabras. ¡Qué viva México!”.

“La corona ya tiene nombre”

En entrevista con MaggyClips, Vanessa Ferbal aseguró que el triunfo de su hija era parte del “plan de Dios”: “Muy agradecida con Dios porque Fátima está aquí porque es el plan de Dios desde el primer día. Ella nunca buscó esta experiencia, Dios se la dio”.

La madre de la reina de belleza añadió que estaba tranquila con cualquier resultado, pero confiaba en que su hija ya era ganadora: “Me siento superorgullosa del trabajo que ella ha hecho, nos ha hecho sentir muy orgullosos, lo ha hecho muy bien y para mí ya es una ganadora”.

Con firmeza, decretó: “La corona ya tiene nombre, la niña que va a ganar hoy, desde que ella nació, Diosito ya tenía escrito que iba a ser. Él nunca se equivoca y siempre decide lo correcto”.

Primeras palabras de Fátima Bosch

Tras el resultado, Fátima Bosch confesó sentirse abrumada: “Me siento superemocionada, llena de sentimientos, de nostalgia de todo el trabajo, de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración”.

La nueva Miss Universe agregó: “Estoy en shock, esto es un sueño y yo creo que lo voy a asimilar mañana o en unas horas porque ahorita estoy disfrutándolo”.