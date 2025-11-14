El polémico comentario de Angélica Vale a Cazzu por el que la acusan de recibir su “karma”

Luego de confirmar su separación del productor Otto Padrón, padre de sus hijos, la actriz y comediante mexicana Angélica Vale se convirtió en tendencia en redes sociales. Los fanáticos no tardaron en recordarle las declaraciones que hizo meses atrás sobre la ruptura de Christian Nodal con Cazzu y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar. En Internet, muchos usuarios aseguran que a Vale “le llegó el karma”.

El comentario que desató la polémica

Durante una entrevista en agosto, con motivo del estreno de su película “Diario, mujer y café” en Movie Network, Vale declaró: “No pasa nada, si te dejo por otra es porque algo tenías que aprender. Algo tenía que suceder en tu vida para ser esa persona que eres tú el día de hoy, quiérete, valórate, ámate y como bien dicen, sal a buscar a tus amigas”.

Hoy, esas palabras han sido retomadas por internautas con mensajes como: “¿Te acuerdas de lo que le dijiste a Cazzu? Karma”, “Sus palabras… solo que siga sus consejos”, “La vida te dio la lección casi instantánea” y “Algo tenías que aprender… tal vez a no escupir para arriba”. Los comentarios se intensificaron tras rumores de que Padrón ya habría iniciado otra relación.

Angélica Vale aclara sus declaraciones

Ante la lluvia de críticas, Vale salió a aclarar el contexto de sus palabras: “Cometí el error, hace seis años, de hacerle una entrevista. Iba muy bien la niña, no sabíamos que todo esto iba a pasar”, dijo con ironía, refiriéndose a Ángela Aguilar.

La actriz también compartió la enseñanza que le deja esta experiencia: “Qué flojera, tengo suficientes cosas por qué preocuparme para que todavía me embarren en esas babosadas. Lo tengo que hablar porque sigue creciendo”.

Su postura sobre Cazzu

Vale reiteró que nunca tuvo un conflicto con la cantante argentina: “A mí no me cae mal Cazzu, no estoy en desacuerdo con ella, para nada. Todo lo contrario, lo he dicho una y mil veces: se me hace una chava que salió adelante, que habló, que no se quedó callada, que está luchando por su hija, por su carrera, por su vida, y me cae muy bien”.

La actriz aclaró que sus declaraciones nunca estuvieron dirigidas a Cazzu ni al triángulo amoroso con Nodal y Aguilar.

Una reflexión personal

Finalmente, Vale compartió un mensaje de resiliencia: “Por algo te pasó esto, por algo me pasó esto, porque por algo pasan las cosas. Esas cosas fuertes que nos pasan en la vida nos suceden para mejorar, para aprender, nada más. Dejen de decir estupideces”.