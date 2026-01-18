Aseguran que denuncias de abuso contra Julio Iglesias son tan solo “la punta del iceberg”

La investigación periodística que puso bajo reflectores a Julio Iglesias por denuncias de presunto abuso sigue creciendo y, según el propio equipo detrás del reportaje, lo que ya se conoce apenas abre una puerta a algo más grande. Desde ElDiario.es , el medio responsable de la publicación, su director aseguró que los dos testimonios que ya salieron a la luz serían “la punta del iceberg”.

De acuerdo con esa postura, el trabajo periodístico no se limitó simplemente a un par de exempleadas, pues en total existirían alrededor de 15 testimonios de extrabajadores del cantante español. Esos relatos, aseguran, provendrían de personas que habrían trabajado en distintas propiedades y periodos, lo que ampliaría el alcance de la historia mucho más allá de lo ya publicado.

Julio Iglesias bajo investigación por supuestos casos de abuso

La investigación —realizada de forma conjunta por elDiario.es y Univision Noticias— se desarrolló durante tres años y se sostiene, principalmente, en los testimonios de dos mujeres que describieron presuntas agresiones sexuales y un entorno de control mientras trabajaban para el artista. En paralelo, el equipo periodístico afirma haber hablado con 15 extrabajadores que, desde los años 90, habrían laborado en casas del cantante en lugares como Punta Cana y Bahamas, y que confirmaron aspectos relevantes sobre lo que ocurría en ese círculo.

"Al principio no teníamos acceso a las trabajadoras, pero después logramos contactar con ellas. En 2024 pudimos grabar a varias, y en 2025 pedimos apoyo a Univisión Noticias para avanzar en algo que sabíamos que era muy grande", afirma Ignacio Escolar, director de ElDiario.es

En reportes derivados del caso también se ha descrito un contexto de jornadas extenuantes y dinámicas de vigilancia, además de señalamientos sobre revisiones y reglas estrictas que, según los testimonios, formaban parte del día a día. La dimensión pública del tema creció todavía más cuando se informó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España tomaría declaración a las denunciantes como testigos protegidas, lo que coloca el caso en un plano judicial que podría escalar.

"No bastaba únicamente con su palabra; necesitábamos mucho más: documentos y testimonios que demostraran que esas acusaciones eran veraces. También debíamos comprobar que, a lo largo de un año —desde la primera entrevista hasta la última—, su testimonio no cambiara", añade Escolar.

Julio Iglesias apartado del foco público

Las denuncias y la investigación alrededor de Julio Iglesias han provocado un auténtico sismo mediático en España, en parte porque se trata de un nombre histórico del entretenimiento, pero también porque el cantante —hoy con 82 años— llevaba tiempo relativamente apartado del foco público.

Hay que tomar en cuenta además que Julio Iglesias no es solo “un cantante famoso”, sino que es una de las figuras españolas más reconocidas a nivel internacional, con una carrera construida durante décadas y un perfil que se volvió sinónimo de romanticismo, éxito global y presencia constante en medios. Por eso, cuando el escándalo toca a alguien con ese nivel de fama, el impacto se multiplica: no se percibe como un episodio aislado, sino como un golpe directo al relato público de una celebridad que marcó época.

Y es que un caso como este no solo representa una mancha para su carrera, sino que también reabre preguntas incómodas sobre el poder de la fama y lo que se toleraba —o se normalizaba— en otras épocas alrededor de ciertas estrellas.

