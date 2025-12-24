¡IMPACTANTE! Aislinn Derbez REVELA la primera fotografía del funeral de su madre

Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un carrusel de imágenes que incluyó la primera fotografía del funeral de su madre, Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje mexicana. La publicación llegó acompañada de un mensaje en el que la actriz reflexionó sobre la montaña rusa de emociones que vivió durante el último trimestre de 2025.

“Un año entero en 30 días”

La protagonista de "A la Mala" describió diciembre como un torbellino de experiencias: la muerte de su madre, una cirugía de emergencia, mudanzas y un retiro espiritual con su proyecto "La Magia del Caos": "Este último mes fue como un año entero en 30 días… la graduación del 2025. En lo personal muchas cosas difíciles de digerir: la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muuuchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera“, escribió.

El legado de Gabriela Michel

Gabriela Michel, madre de Aislinn y primera esposa de Eugenio Derbez, falleció el pasado 24 de noviembre a causa de un infarto. Su trayectoria en el doblaje dejó huella con personajes como Samantha Jones en "Sex and the City", la Reina Clariond en "Campanita" y Maggie Wheeler en "Juegos de Gemelas".

Para comunicar el fallecimiento de su madre, Derbez publicó lo siguiente en sus redes sociales: "Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”.

El proceso de sanación

Tras el funeral, Aislinn se mantuvo alejada de redes sociales, pero reapareció junto a su hermano Vadhir en un retiro espiritual en San Miguel de Allende. Allí, buscó reconectar consigo misma y con su comunidad, compartiendo que las experiencias difíciles “no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande”.

Un mensaje para sus seguidores

La actriz cerró su reflexión con palabras de empatía hacia su audiencia: “Sé que para muchos de ustedes este año también ha sido muy intenso y complejo, así que les mando mucho amor”.

“La belleza y el enorme potencial que vienen después del caos, no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña, la conexión con uno mismo y con lo divino y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida”, añadió en su reflexión.