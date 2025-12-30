¿De qué trata? Adamari López cumple su mayor sueño junto a Alaïa

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López vive uno de los momentos más especiales de su carrera: compartir escenario con su hija Alaïa. Ambas serán conductoras de la nueva edición infantil del game show “¿Quién caerá? Kids”, grabado en Uruguay durante el verano de 2025.

El programa, que se estrenará el lunes 26 de enero a las 7 p.m., marcará el debut televisivo de Alaïa, quien con apenas 9 años ya demuestra un carisma natural frente a las cámaras.

El sueño cumplido de Adamari

En mayo, Adamari anunció emocionada que trabajaría por primera vez con su hija en televisión. “Estoy muy feliz y emocionada de que Alaïa también tenga la oportunidad de participar en el programa ahora como coconductora por primera vez”, expresó.

En el formato infantil, los niños que no respondan correctamente las preguntas caerán por la plataforma, donde Alaïa los recibirá para conversar con ellos. La dinámica busca combinar diversión con espontaneidad, y la pequeña ya ha conquistado al público con su simpatía en los videos promocionales.

Alaïa roba corazones en redes sociales

El anuncio del estreno vino acompañado de un clip en Instagram donde madre e hija aparecen juntas. Los comentarios no tardaron en llegar: “Lo hace genial, me encanta”, “Alaïa nació con mucho talento”, “La sucesora de su mamá”, “¡Qué tablas tiene!”, fueron algunos de los comentarios.

La química entre ambas y la naturalidad de Alaïa han generado gran expectativa, convirtiéndola en una de las figuras infantiles más prometedoras de la televisión hispana.

Una relación ejemplar entre padres separados

Más allá de lo profesional, Adamari ha sido reconocida por mantener una relación cordial con su ex pareja, el bailarín español Toni Costa, por el bienestar de su hija. “Tenemos una hija que nos une y que nosotros tenemos que ver por su bienestar físico y emocional. Parte importante de que ella siga criándose como una niña saludable es que ambos estemos presentes en momentos importantes de su vida”, explicó Adamari recientemente en un programa televisivo.

No todo es perfecto

Adamari también reconoció que, aunque la relación con Toni es cordial, existen diferencias: “A veces nos podemos arrancar los pelos en el teléfono o en una conversación sin que esté Alaïa delante, pero lo que prevalece siempre es el bienestar de la niña”.

Con casi 10 millones de seguidores en Instagram y una carrera consolidada en televisión, Adamari López celebra ahora un logro personal: compartir escenario con su hija.