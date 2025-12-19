¡Borrón y cuenta nueva! El INCREÍBLE cambio que hizo Angélica Vale tras su divorcio

La actriz mexicana Angélica Vale se ha enfrentado a cambios radicales en el último trimestre del año, luego de anunciar su separación de Otto Padrón, padre de sus dos hijos, tras más de 14 años de relación.

Durante una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA! , Vale mostró que cerró un capítulo y abrió uno nuevo en su vida personal y profesional. “Con nuevos bríos, Angélica Vale asume su presente y la ola de cambios en su entorno, dispuesta a salir adelante motivada por sus proyectos profesionales y por la maternidad”, se lee en la descripción de la publicación.

El nuevo look de Angélica Vale tras su separación

En la portada de la revista, la actriz aparece sentada, empoderada y luciendo un look completamente renovado, muy distinto al que tenía acostumbrados a sus seguidores. Su transformación llevó a los usuarios a compararla con su madre, la legendaria Angélica María, mientras otros destacaron la fuerza y belleza que proyecta.

“Todo final es un inicio luminoso”, expresó la también presentadora de televisión en un fragmento de la entrevista, dejando claro que está lista para los nuevos comienzos.

Reacciones en redes sociales al cambio de Angélica Vale

Las imágenes generaron una ola de comentarios positivos en redes sociales: “Más hermosa y poderosa que nunca. Te amo 💜”, “Toda una diva”, “Súper guapa”, “Igualita de bella que tu mami”, “Me cae súper bien y quedó súper guapa”, “Guapísima”.

Polémica por los motivos de la separación

Las declaraciones de Angélica Vale se dan en medio de la polémica sobre los supuestos motivos de su separación con Otto Padrón. Algunos usuarios han señalado la infidelidad como la causa, aunque la actriz ha pedido respeto.

“Dejen de decir estupideces, por favor y déjenme con mis rollos que tengo bastantitos”, respondió Vale en su programa radial, luego de que internautas insinuaran que su situación era un “karma” por comentarios previos sobre la relación de Cazzu y Christian Nodal.

Durante una entrevista en agosto, con motivo del estreno de su película “Diario, mujer y café” en Movie Network, Vale declaró: “No pasa nada, si te dejo por otra es porque algo tenías que aprender. Algo tenía que suceder en tu vida para ser esa persona que eres tú el día de hoy, quiérete, valórate, ámate y como bien dicen, sal a buscar a tus amigas”.

La actriz ironizó sobre las comparaciones: “Ahora resulta que el karma me pegó porque como ella se enteró por redes sociales que Nodal había terminado con ella, que yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio, entonces el karma me agarró”.