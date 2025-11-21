Belinda citó el dolor de “María Magdalena” tras su inesperado encuentro con Cazzu

El pasado 20 de noviembre, las cantantes Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez en un evento organizado por la revista GQ en la Ciudad de México. La reunión acaparó la atención del público, ya que ambas artistas comparten un vínculo mediático: su relación con Christian Nodal, intérprete de “De los Besos que Te Di”.

Belinda, quien fue pareja de Nodal durante dos años, y Cazzu, madre de la primogénita del cantante, se mostraron cercanas y compartieron palabras en un gesto que los fanáticos interpretaron como un ejemplo de respeto y sororidad. A través de sus historias en Instagram, Belinda presumió la buena relación y el “click” que hizo con la rapera argentina.

Reacciones y mensajes en redes sociales

Las dos artistas se dejaron fotografiar juntas y las imágenes rápidamente se viralizaron. Los seguidores celebraron el compañerismo y apoyo mutuo, destacando que ambas se respaldaron como mujeres más allá de las polémicas mediáticas.

Al finalizar el evento, Belinda compartió un álbum de fotografías en su perfil de Instagram acompañado de un mensaje conmovedor: “Especial fue la velada, compartida con personas a las que quiero y respeto tanto”. Además, agradeció el reconocimiento como Mujer del Año y elogió a las “mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos”.

También agregó un mensaje cargado de simbolismo: “Pienso en María Magdalena, una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla”. Aunque no mencionó directamente a Cazzu, los fanáticos interpretaron las palabras de Belinda como un gesto de agradecimiento hacia ella.

El pasado con Christian Nodal

Belinda y Cazzu compartieron amablemente a pesar de que Nodal terminó su relación con Belinda y posteriormente inició un noviazgo con Cazzu, con quien tuvo a su primera hija, Inti.

Meses después, Cazzu y Nodal pusieron fin a su relación. A las pocas semanas, el cantante comenzó un romance con Ángela Aguilar, con quien se casó por el civil apenas dos meses después de iniciar el noviazgo.

Durante un concierto en Texas, Ángela Aguilar, de 22 años, confirmó que celebrará su boda religiosa en mayo de 2026: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, expresó entre aplausos. En tono de humor, respondió a un fan que preguntó si podía ser padrino: “A ver si te deja mi marido más bien”.